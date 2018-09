IL BALLO DI SIMONE

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - La vittoria contro il Frosinone gli ha ridato il sorriso ma soprattutto certezze per il futuro. Simone Inzaghi vede un'altra stagione da protagonista per la sua Lazio che, sfiorata la qualificazione in Champions, vuole a tutti costi centrarla. Squadra ancora non al top che dopo le prime due sconfitte di ko ha battuto il Frosinone: «Il nostro inizio non era dei più semplici. Potevamo fare di più ma contro Napoli e Juventus abbiamo giocato gare discrete. È arrivata la prima vittoria e adesso approfitteremo di questa sosta per prepararci bene. Empoli non sarà una partita semplice». Nell'ultima sfida la Lazio è apparsa ancora indietro nella condizione fisica: «Abbiamo giocato un'ottima gara e ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Sono partite da vincere, ma non semplici», ha detto il tecnico alla App di Radio Rai.Dopo l'inizio stentato qualcuno ha puntato il dito contro il 3-5-1-1 ma il tecnico andrà avanti per la sua strada: «Nel calcio si può sempre studiare e cambiare. I calciatori sanno cosa devono fare in campo, poi si può modificare in base all'avversario. Il modulo conta poi fino a un certo punto, l'importante è l'interpretazione dei singoli». Tra campionato ed Europa League il tecnico non sceglie: «Vogliamo andare avanti in tutto e non faremo calcoli. Con questa mentalità nella passata stagione abbiamo vinto una Supercoppa Italiana e perso la semifinale di Coppa Italia ai rigori».In Europa da cancellare la disastrosa serata di Salisburgo costata la semifinale: »Avevamo fatto un grande cammino. Tutto questo ci dà grandi motivazioni. Mi aspetto un girone molto difficile ma ce la giocheremo alla pari con tutte».Il tecnico si gode i nuovi acquisti: «Acerbi si è inserito bene e può ancora migliorare. Ha giocato molti anni nel nostro campionato e nonostante l'età aveva tanta voglia di avere una grande occasione». Complimenti anche per Correa scelto come sostituto di Anderson: «Ha tanta qualità e ottime doti fisiche. Salta l'uomo ed è dotato di forza, ci darà sicuramente una mano».Inzaghi è d'accordo su pensiero di Mancini, avvalorato dal ministro degli Interni Salvini riguardo allo scarso impiego in Serie A di calciatori italiani: «Ha ragione, ma con lui siamo in buone mani. L'ho avuto come compagno di squadra e come allenatore: è un grandissimo conoscitore di calcio, che ha fatto giocare sempre bene le proprie formazioni». E la famosa telefonata con Lotito? Non c'è nessun caso: «Abbiamo un grande rapporto e tutto è finito con una risata». Sulla lotta scudetto non ha dubbi: Sarà una sfida Juve-Napoli con i bianconeri un gradino sopra».riproduzione riservata ®