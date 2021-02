Il balletto cominci! È quasi San Valentino. Una festività di ricercato tormento, paragonabile solo a qualche capodanno. Fa parte delle feste obbligatorie, quindi feroci. Doveri travestiti da premure affettuose, ecco la rosellina, e il cioccolatino, e tutto, tutto a forma di cuore, e rosso, che fa subito passione. La femmina, o comunque la parte più delicata della coppia, generalmente si sdilinquisce alle premure dei maschi, che, com'è noto, sono poco inclini di natura alla generazione del gesto grazioso. Il macho-camacho, si sa, è di poche parole e di ancor meno carinerie. Le attenzioni li infastidiscono e basta, ma quel giorno(bada bene, solo quello), si spremono le meningi per risultar cortesi, acciocché avvenga la trasmutazione da orso a gentiluomo e che, sia chiaro, valga davvero una volta per tutte. Insomma, qui c'è un mito da sfatare: la dolce metà amante delle frivolezze sanvalentiniche non esiste. Sarebbe bello avere a disposizione un duke come quello di Bridgerton, con tutto il cucchiaino, se capite di che parlo, ma in mancanza di ciò, apprezziamo lo sforzo, e tanti auguri. Ah! Di cuore, ovvio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 05:01

