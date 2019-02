Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Baglioni II parte con il freno a mano tirato. E gli ascolti non lo premiano come l'apertura dello scorso anno. Probabilmente qualcosa non ha funzionato all'interno della squadra. Vuoi per l'emozione di Claudio Bisio e di Virginia Raffaele, apparsi un po' impacciati non solo come presentatori ma anche come comici alle prese con i testi e le battute già preparate dagli autori. Vuoi per la tensione accumulata dalle polemiche politiche. Vuoi perché 24 canzoni sono tante. Troppe. Vuoi perché avere un ospite come Claudio Santamaria e utilizzarlo per fargli cantare quella vecchia fattoria ia-ia-ò è sembrato uno spreco. Sta di fatto che Claudio Baglioni non sembrava lui. È apparso frenato. Non trasmetteva quella voglia di cantare che si scatena ascoltando le sue canzoni. Non a caso uno dei momenti migliori è stato quando ha preso la chitarra e ha intonato i versi di Io Sono qui. Troppo poco. Come sacrestano Baglioni non piace. E un Baglioni timido meno che mai. La gente lo vuole mattatore.Gli ascolti tv ne hanno risentito. La prima serata non ha visto superare il 50% di share, la soglia che a Viale Mazzini si aspettano. Almeno nella serata di esordio e in quella finale. Anche perché gli sforzi di Rai Pubblicità non sono stati indifferenti: i 31 milioni raccolti (+10%) sono una cifra di cui il presidente Marano può andare davvero fiero. Il responso dell'Auditel è stato 10 milioni e 86 mila spettatori pari al 49,5% di share. Un anno fa sono stati 13.776.000 con il 51,4%. Poco meno quelli del Conti III del 2017 (13,2 milioni). Ma nel 2018 nella serata d'esordio c'era pure Fiorello, che è una calamita per gli ascolti. Come valore assoluto i 10 milioni di martedì sera sono uno dei risultati più deludenti degli ultimi 30 anni. Come share no, siamo in linea con il primo Festival di Conti. Ma non tutti i dati devono essere considerati negativi. La prima parte è stata seguita da 12.282.000. Alle 21.46 - quando hanno cantato Andrea e Matteo Bocelli - in visione c'erano 15 milioni e 662 mila spettatori. Il picco di share (54%) invece si è registrato quando Baglioni ha cantato con Giorgia. L'esordio del DopoFestival (1,7 milioni e il 36% di share) non è male, così come i 3 milioni di interazioni sfiorate (+100 mila su Instagram, +50 mila su Facebook). (M. Cas.)