Il 5 marzo 1943 nasceva Lucio Battisti, uno dei più grandi artisti italiani. Roma lo ricorda con un ritrovo aperto a tutti - domani dalle 17,30 - in piazza del Popolo (lato sinistro da via del Corso), trasformata per l'occasione in un palcoscenico per artisti. «Vogliamo scendere in piazza e ritrovarci tutti insieme come comunità, con i fan, gli artisti» spiega Marco Ciani organizzatore dell'evento che si svolgerà in contemporanea a Poggio Bustone, paese natio di Battisti. Si inizierà anche qui con un ritrovo pubblico, dalle 17,30 in piazza Regina Elena, per proseguire alle 19 con il Gran Concerto. Ciascuno potrà intervenire portando il proprio strumento e - tutti insieme - intonare le canzoni del repertorio battistiano. Parteciperanno, tra gli altri, Claudio Mostarda, Cristian Bianchetti, Marco Desideri, Roberto Bonora, Andrea Felici, Tiziano Minichiello, Amalia Mancini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA