Il 3570 in prima linea contro le buche

Mercoledì 18 Luglio 2018

«Cresce la mobilitazione civica per arginare il problema delle buche a Roma: Radiotaxi 3570 e l'Associazione Tappami annunciano una giornata assieme nelle strade della Capitale per mercoledì 25 luglio. Il presidente di Radiotaxi 3570, Loreno Bittarelli passerà una giornata assieme ai volontari dell'associazione Tappami che, da anni ormai, si impegnano a tappare le buche più pericolose su segnalazione di residenti e automobilisti». Lo rende noto l'Associazione Tappami. «È un atto simbolico», spiega Bittarelli «per mantenere alta l'attenzione sulla condizione pietosa del manto stradale e ribadire che la situazione non si risolverà da sola. Nessun romano che prenda l'auto ogni mattina può dimenticarsi delle buche: e men che mai le persone che lavorano al volante dei mezzi pubblici, come i tassisti». «Le buche», spiega Cristiano Davoli presidente di Tappami «non sono un dettaglio, ma un pericolo: per l'incolumità delle persone ancora prima che dei veicoli. Nella totale assenza di manutenzione l'asfalto si sgretola davanti ai nostri occhi. È un problema di sicurezza, un problema economico, un problema di immagine che fa apparire Roma come una città disastrata agli occhi del mondo».