Il 30% degli italiani con fegato grasso

MILANO - Principi attivi naturali, estratti da due alghe marine provenienti dalle acque oceaniche più fredde, sono in grado di ridurre i livelli di zuccheri nel sangue e di grasso nel fegato.

La capacità di queste alghe è stata evidenziata da diverse ricerche medico-scientifiche, a riprova dell'aiuto che la nutraceutica mette a disposizione per il trattamento di malattie molto diffuse nella nostra società e spesso associate tra loro, come fegato grasso', diabete e disglicemia.

Stili di vita non corretti sono alla base di un continuo incremento di alterazioni del metabolismo, che col tempo si traducono in danni irreversibili a livello cardiaco, vascolare ed epatico. Diversi recenti studi italiani hanno dimostrato come un nutraceutico, derivato dalle alghe marine Ascophyllum Nodosum, Fucus Vesiculosus, è efficace per la prevenzione e il trattamento di queste malattie.

«La Steatosi Epatica Non Alcolica, anche chiamata fegato grasso', interessa fino al 30% degli italiani ed è una malattia legata a doppio filo con il diabete - sottolinea Sara De Martin, Ricercatrice di Farmacologia all'Università di Padova -. A oggi non esistono terapie in grado di eradicare la patologia. Alcuni primi studi evidenziano che il nutraceutico, derivato dalle due alghe marine, è in grado di ridurre l'accumulo di grasso nel fegato». (A.Cap.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA