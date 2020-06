Il 16 settembre via alla mostra curata da Mollica e Gloria Satta

ROMA - Partirà il 16 settembre 2020 e si concluderà il 31 gennaio 2021 la mostra su Alberto Sordi, in programma tra la sua Villa (in piazzale Numa Pompilio) e il Teatro dei Dioscuri. La rassegna avrebbe dovuto essere inaugurata lo scorso marzo, ma è rimasta congelata a causa dell'emergenza Coronavirus.

Curata da Alessandro Nicosia con Vincenzo Mollica e la giornalista del Messaggero Gloria Satta (foto), la mostra si può definire un unicum per conoscere Sordi segreto. All'interno della sua casa la vita e l'opera dell'attore interagiranno con gli ambienti, gli oggetti e le memorie sinora poco conosciuti. Un viaggio alla scoperta dell'artista e dell'uomo. In occasione dell'esposizione sono stati editi due cataloghi per i tipi di Skira, uno dedicato alla mostra, l'altro alla villa, che saranno presentati per l'occasione.

