IKEA, COSE TURCHE

Simone PieriniSe ne vendono 2 milioni di confezioni al giorno in tutto il mondo. Ma le polpette di Ikea non sono svedesi. Dopo anni di voci e speculazioni il governo di Stoccolma ha ammesso che la ricetta del celeberrimo piatto nazionale è turca, fin dai tempi dell'impero Ottomano.Sfatato quindi uno dei miti che, insieme ai suoi oltre 9mila e 500 prodotti, ha reso celebre il colosso fondato da Ingvar Kampard, scomparso lo scorso 27 gennaio a 91 anni. L'annuncio è arrivato tramite un tweet: «Le polpette svedesi in realtà sono una ricetta che il Re Carlo XII ha portato a casa dalla Turchia nei primi anni del 18esimo secolo. Atteniamoci ai fatti!». L'ammissione del governo svedese ha suscitato grande entusiasmo a Inegol, capitale delle polpette in Turchia.