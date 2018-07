Igudesman&Joo quando la classica incontra il pop Con Stefano Bollani

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un duo davvero unico - il violinista Aleksey Igudesman e il pianista Hyng-Ki Joo, compagni inseparabili sin dai tempi della Yehudi Menuhin School - che avrà come spalla l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e un ospite d'onore come il pianista Stefano Bollani, maestro dell'improvvisazione e della gioia di fare musica. Sarà un concerto e, al tempo stesso, un esilarante mix di virtuosismo e stravaganza Upbeat, il live di Igudesman&Joo, il duo di musicisti anglosassoni (di origine russa e coreana) da quaranta milioni di fan su Youtube. In programma un campionario dei brani più noti del repertorio classico, pop, rock e jazz rivisto in maniera originale da Ring in the classic, Winter Polka, Horror movie o la Marcia di Radetzky si mescola allegramente a un brano di John Philip Sousa.Viale P. de Coubertin 30, oggi alle 21, bigl. da 20 a 45 euro, , botteghino, ticketone, 892101; infoline 068082058