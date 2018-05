IERI NUOVA VORAGINE

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Oramai non c'è dubbio: tra voragini, buche e dissesti stradali vari, Roma sprofonda ogni giorno di più». Lo afferma il Codacons, commentando in una nota «l'ultima voragine» apertasi ieri in via Bonnet, nel quartiere Monteverde. «Quanto accaduto, con la chiusura della strada e viabilità in tilt, sta provocando disagi enormi ai residenti - spiega il presidente Carlo Rienzi - Solo pochi giorni fa alla Balduina era stata chiusa via Damiano Chiesa a causa di una gigantesca voragine, e lo stesso è accaduto tra gennaio e marzo in altre zone di Roma, dall'Appia alla Circonvallazione Gianicolense. Episodi che non solo creano ripercussioni sul fronte del traffico, costringendo gli automobilisti a estenuanti code sulle strade, ma rappresentano anche un pericolo per la sicurezza di pedoni e utenti delle strade». «Il Codacons annuncia per i prossimi giorni una nuova iniziativa legale a tutela dei cittadini romani, e intanto invita tutti coloro che hanno subito danni alla schiena a causa delle buche a prenotare una visita fisioterapica gratuita al numero verde 800.582493».