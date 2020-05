Ieri il giorno migliore: solo 19 positivi

Simone Pierini

Il lockdown ha chiuso a chiave Roma, ora l'obiettivo è mantenere la situazione sotto controllo anche durante la fase 2. La quarantena capitolina ha registrato ieri la giornata migliore: solo 19 nuovi positivi in 24 ore, 38 allargandolo alla provincia e 39 a tutta la Regione dove solo Latina ha presentato un nuovo caso. Sono invece morte due donne in provincia di Roma (83 e 75 anni, con patologie pregresse). Tre morti pure in città: un decesso al Policlinico Gemelli e due al Policlinico Tor Vergata.

«Le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio sono 678», ha dichiarato l'assessore alla Salute Alessio D'Amato che ha anche dichiarato chiuso il cluster presso la Fondazione IRCCS Santa Lucia in seguito alla fine dell'indagine epidemiologica con oltre 500 tamponi.

Venerdì 8 Maggio 2020

