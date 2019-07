Ieri allenamento con Totti

ROMA - L'emozione più grande è stato vederli correre ancora insieme. Il video, postato ieri su Instagram, che ritraeva Totti e De Rossi correre felici e sornioni nella pineta di Sabaudia è diventato virale in pochi minuti e ha oscurato il ritiro della Roma per la prima volta senza i due storici capitani. Un incontro tra amici per cancellare voci di presunte incomprensioni e salutarsi. Almeno per qualche mese. Sì, perché stasera De Rossi prenderà l'aereo che lo porterà a Buenos Aires per iniziare la sua avventura - almeno fino a gennaio - al Boca Juniors. Un giorno speciale per Daniele, visto che oggi festeggerà 36 anni. Nella capitale argentina lo aspetta una tifoseria impazzita che ha già esposto molti striscioni per De Rossi e che riempirà l'aeroporto prima e la Bombonera poi. Lo aspetta anche Diego Armando Maradona, che gli ha inviato un messaggio mica male: «Daniele, non ti conosco benissimo, però sappi che qui puoi stare tranquillissimo, sia per il Boca che per me. Ti vogliamo subito, vieni qua. Sappi che tu che indossi la maglia del Boca è come il sangue di San Gennaro che si liquefa. Ci vediamo presto, ti mando un bacio. Ti aspettiamo». Anche Manolas gli dedica un pensiero: «De Rossi è un capitano vero. Lo adoro, mi ha sempre aiutato coi consigli giusti. Peccato che non possa chiudere la sua carriera alla Roma e in Italia, gli faccio un grande in bocca al lupo per il Boca. Sono sicuro che farà bene». (F.Bal.)

Mercoledì 24 Luglio 2019, 05:01

