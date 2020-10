Ieri 24.991 casi, 205 morti Quasi 200mila i tamponi

Con quasi duecentomila tamponi si è arrivati a un passo dai venticinquemila casi positivi al coronavirus in un giorno. La curva sale ancora ma rispetto all'andamento tra lunedì e mercoledì della scorsa settimana non è raddoppiato come avveniva nei giorni scorsi: 63.997 contro i 35.411. Per il secondo giorno consecutivo si mantiene sopra quota duecento il numero di decessi (ieri 205) e continua a salire il dato dei ricoveri: +125 in terapia intensiva e oltre mille in più negli altri reparti. Secondo l'ultimo bollettino i malati gravi sono 1.536, i meno gravi quasi quindicimila. Altro dato indicativo è il sorpasso avvenuto tra le persone attualmente positive e i guariti (276.457 contagi attivi contro 275.404 guariti o dimessi).

Altro boom di casi in Lombardia con oltre 7500 nuovi positivi a fronte della cifra record di 41mila tamponi. Segue il Piemonte con 2827 casi, la Campania con 2427 e il Veneto con 2143. Appena sotto quota duemila il Lazio. Nel rapporto positivi/casi testati (stabile al 20,5% sul territorio nazionale) spicca la provincia autonomia di Trento con quasi un contagio ogni due persone sottoposte al test, uno su tre invece in Liguria.(S. Pie.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 05:01

