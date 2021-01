Ieri 14.078 casi e 521 morti Vaccino russo, vaglio Ema

Con altri 521 morti il totale dei decessi in Italia da inizio emergenza ha superato quota 84mila. Resta costante il dato del contagio - comunque in calo rispetto alle scorse settimane - con 14.078 casi positivi a fronte di 267.567 tamponi (di cui 105.114 antigenici). Prosegue la flessione in area ospedaliera con 43 posti letto in meno occupati in terapia intensiva e 424 in meno nei reparti ordinari. Nel frattempo Arcuri ha confermato che anche la prossima settimana verranno consegnate il 20% dei vaccini Pfizer previsti dal piano smentendo quanto aveva garantito la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen dopo un colloquio con il Ceo della casa farmaceutica Albert Bourla. Ma il ritardo di questa settimana ha comunque scombussolato i programmi italiani e ora l'obiettivo delle regioni è garantire la seconda dose a chi ha già ricevuto la prima. Il Lazio, ma non solo, ha infatti sospeso la somministrazione della prima dose per concentrarsi solo sui richiami. Infine spunta l'ipotesi di aggiungere alla lista dei vaccini anche lo Sputnik, il siero russo che è ieri stato approvato in Ungheria e che potrebbe essere richiesto dall'Unione europea nel caso venisse approvato anche dall'Ema.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 05:01

