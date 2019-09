Identiche alle originali, in tutto e per tutto. Hogan, Nike, Adidas, Gucci: a Tor Pignattara ce n'è per tutti i gusti. Un vero e proprio deposito clandestino di scarpe contraffatte. Un supermarket del tarocco scoperto e sequestrato ieri mattina dalla Guardia di Finanza di Roma: scarpe false di ogni tipo e all'ultima moda che, comprate in negozio, sarebbero risultate costosissime.

Nel magazzino dei tarocchi erano conservate centinaia di scatole di sneakers, scarpe da ginnastica ed eleganti, sia da uomo che da donna. Tutte in cartoni rigorosamente made in China, sprovviste di bollini ed etichette originali ma capaci di riprodurre alla perfezione i loghi e i particolari dei più famosi brand di calzature internazionali. Scarpe sportive, casual ed eleganti: bastavano poche decine di euro per rifarsi il guardaroba.

Denunciati all'autorità giudiziaria due cinesi, individuati come i responsabili dell'attività di scambio e contraffazione dei prodotti, che erano stati pedinati costantemente prima del blitz dei militari.

Nel deposito sequestrato, che si estende su una superficie di circa 1.300 metri quadrati, erano nascoste oltre 250.000 paia di scarpe: in caso di vendita ai clienti avrebbero potuto generare introiti clamorosi, per un valore di quasi sei milioni di euro.

(L.Alb.)

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

