Ida Di Grazia

Veloce, economica e ecologica. Arriva dal Pd una mozione sulla mobilità sostenibile che punta a favorire l'utilizzo delle bici. La prima firmataria della proposta è la consigliera Ilaria Piccolo insieme a Giulia Tempesta e Marco Palumbo. «Abbiamo presentato una mozione che impegna la sindaca e la giunta si legge in una nota della Piccolo - affinché vengano installate delle canaline per accompagnare le biciclette a mano lungo le scale dei sottopassaggi o delle stazioni di interscambio di treni, bus e metro. Questo al fine di agevolare la mobilità sostenibile, e migliorare gli spostamenti dei romani su due ruote nella Capitale».

La bicicletta resta il mezzo eco sostenibile per eccellenza e il suo utilizzo va incentivato, perché sono tantissimi i benefici che ne derivano; si va dalla riduzione dei livelli di inquinamento in città alla salute personale. Secondo i dati diffusa da Treno Verde, la campagna di Legambiente e del Gruppo ferrovie dello Stato italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, che ha fatto tappa nella Capitale in questi giorni in occasione della sua 31esima edizione, l'aria di Roma è malata. A preoccupare non sono solo i valori medi di polveri sottili rilevati a Roma, tra 5,8 e 21,1 microgrammi/mc ma anche i picchi riscontrati nel corso dell'ora controllata.

«I romani continuano a scegliere l'automobile privata sottolinea la consigliera - perché le infrastrutture per l'utilizzo delle bici sono ancora carenti e non completamente attrezzate per un uso a 360 gradi. Facilitarne l'uso è un'alternativa al caotico traffico automobilistico sempre più congestionato». La proposta oltre a sottolineare l'importanza dell'uso quotidiano della bici vuole rendere più accessibili le stazioni ferroviarie e metropolitane. Poiché sono davvero poche quelle dotate di ascensori e il «problema scale» rischia di vanificare qualsiasi sforzo. Da qui la soluzione «semplice ed economica» : realizzare «apposite canaline per accompagnare a mano le biciclette lungo le scale dei sottopassaggi». La richiesta ora dovrà essere valutata dall'Aula Giulio Cesare.

