Ida Di Grazia

Vale 593 milioni di euro - 592.958.308 per la precisione - la gara per l'affidamento in concessione, per cinque anni, dei servizi museali per il Parco archeologico del Colosseo, pubblicata lunedì. È l'iniziativa più importante finora realizzata nell'ambito della collaborazione fra Consip e il Mibact, rinnovata a giugno, che affida alla centrale acquisti della pubblica amministrazione il compito di realizzare le gare per il rinnovo delle concessioni dei servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico nei 32 Istituti museali autonomi e nei 17 Poli museali regionali.

Tra questi rinnovi c'è anche quello per l'area che comprende Anfiteatro Flavio, Foro romano-Palatino e la Domus Area, tra le più importanti al mondo dal punto di vista archeologico e primo per visite in Italia con più di 7 milioni di ingressi solo nel 2017 (dati Mibact). Il bando è stato suddiviso in due parti: il primo dedicato ai servizi di biglietteria, informazioni, accoglienza e assistenza alla visita il secondo ai servizi di editoria e di vendita di prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica per i bookshop. Il criterio di selezione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per valorizzare la qualità dei servizi, con una ripartizione dei punteggi così suddivisi: ottanta tecnici e venti economici. Una solida collaborazione che ha consentito finora di bandire ventidue gare per un valore totale di oltre un miliardo di euro. Di queste undici sono state già aggiudicate in via definitiva tra cui, solo a Roma, quelle per i servizi di vigilanza del Parco archeologico del Colosseo; la caffetteria del Parco Archeologico del Colosseo, i servizi di ristorazione del Vittoriano e di Palazzo Massimo e i servizi di biglietteria, didattica e bookshop della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Il termine per la ricezione delle offerte è alle 16 del 27 gennaio 2020, mentre entro le 23,59 del 9 gennaio 2020 scadrà il termine per la richiesta di chiarimenti.

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

