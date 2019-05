Ida Di Grazia

Unica data nel Lazio all'interno di un palinsesto estivo ricco di nomi illustri, Antonello Venditti ha scelto Anzio per esibirsi con Sotto il segno dei pesci outdoor.

Il concerto evento che celebra i quarant'anni dell'album omonimo e iconico che ha cambiato la storia della musica italiana. Il 14 agosto allo Stadio del baseball di Anzio, Venditti riporterà sul palcoscenico il disco che consacrò il suo successo: «Suonare a 40 anni di distanza l'album per intero - ha dichiarato il cantautore romano - cosa che non ho mai fatto, ha un significato speciale per me. Per l'occasione ho chiamato anche i musicisti di allora. Lo inserirò al centro di 45 anni di canzoni e condividerò il palco con alcuni ospiti». L'album stesso è stato ripubblicato da Universal Music in doppio cd rimasterizzato dai nastri originali e inediti, Vinile e Box Super Deluxe. Venditti è uno dei grandi nomi che transiteranno su questo litorale per una stagione di grande musica e spettacolo che aprirà ufficialmente i battenti il 19 luglio con la rassegna Anzio Estate Villa Adele. È Luca Argentero ad inaugurare la stagione con È questa la vita che sognavo da bambino? per la regia di Edoardo Leo.

Durante lo spettacolo teatrale Argentero racconterà le storie di grandi personaggi dalle vite straordinarie, che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina. Stiamo parlando di Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba, tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere varie generazioni di italiani. Sabato 3 agosto ci sarà Peppino Di Capri in concerto. Lunedì 5 agosto, gli Stadio, che tornano in tour con uno spettacolo antologico che celebra, dopo 26 anni, il primo disco live della band, a tutt'oggi il loro disco più venduto: Stadio Mobile Live 4.0. Martedì 6 agosto, The Legend Of Morricone by Ensemble Symphony Orchestra, gli straordinari capolavori di uno dei più grandi compositori musicali proposti in un concerto di grande impatto emotivo. Domenica 11 agosto, il concerto di Giovanni Allevi in piano solo. Venerdì 16 agosto, la comicità travolgente di Alessandro Siani. Si chiude sabato 17 agosto con la Premiata Forneria Marconi.

