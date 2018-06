Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaUnica data a Roma per Graham Nash (foto), icona musicale dagli anni Settanta, che arriva con lo spettacolo An Intimate Evening of Songs and Stories, un dialogo a tu per tu con i fan tra canzoni, storie e ricordi, accompagnato da Shane Fontaine alla chitarra e voce e Todd Caldwell alle tastiere. È questo il colpo grosso del festival I Concerti nel Parco, dal 2 luglio - con Nash - al 1 agosto alla Casa del Jazz. Insolita veste dell'imprenditore con l'hobby del cabaret Paolo Cevoli che omaggerà, a modo suo, un grande compositore nello show Rossini Compilation per Patacca Narrante e 4 Sax (12/07) . Claudia Gerini torna al suo grande amore, la musica, omaggiando Franco Califano insieme ai Solis String Quartet (14/07). Tra i tredici spettacoli in calendario anche Suzanne Vega in duo con Gerry Leonard (16/07); gli Avion Travel in data unica a Roma con il Privé tour (20/07). Regala una sola serata anche Teresa Salgueiro e nel live O Horizonte ... e a Memoria (28/07). In chiusura, la prima assoluta dei Flamenco Tango Neapolis nello spettacolo Arrassusia, omaggio alla canzone napoletana.Viale di Porta Ardeatina, 55, www.iconcertinelparco.it, 3398041777