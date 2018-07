Ida Di Grazia Un'evasione spettacolare, degna di un film da Oscar con l'elicottero

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaUn'evasione spettacolare, degna di un film da Oscar con l'elicottero che atterra nel cortile di una prigione di Réau en Seine-et-Marne, nella zona sud-est di Parigi, le sirene del carcere suonano all'impazzata e il detenuto eccellente che riesce a fuggire mentre i tre complici a bordo gli coprono le spalle armati fino ai denti.La realtà ha davvero superato la fantasia perché l'evasione da film è avvenuta davvero. Protagonista è il re dei rapinatori francesi, Redoine Faid. Quarantasei anni, ritenuto uno dei capi della malavita organizzata nelle banlieue, Faid è già alla sua seconda evasione. Stavolta è riuscito a fuggire in pochi minuti, utilizzando esattamente il tempo in cui i detenuti possono fermarsi in parlatorio. In Francia Faid è quasi una leggenda criminale: soprannominato doc, è stato addirittura ospite in numerose trasmissioni e ha pubblicato anche un libro (Braquer, che vuol dire non a caso rapinatore) in cui racconta di essersi ispirato per i suoi colpi ai grandi film americani e in particolare a Heat di Michael Mann con Robert de Niro e Al Pacino. «Nel giugno 2009, quando sono uscito di prigione ha raccontato a LePoint nel 2011 - ho incontrato Michael Mann, che è venuto a Parigi per la pubblicazione del suo ultimo film, Nemico Pubblico. Gli dissi: Tu eri il mio miglior insegnante universitario e consulente tecnico, ma mi hai rovinato la vita. Lo ha fatto ridere».Cinque anni fa la sua ultima evasione, anche questa spettacolare, usando la dinamite per far saltare le porte della prigione e prendendo in ostaggio quattro guardie carcerarie poi rilasciate sane e salve. Stavolta niente feritri e neppure ostaggi: l'elicottero è stato ritrovato a Gonesse, a 60 chilometri dalla prigione. Ma di Doc nessuna traccia.