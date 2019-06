Ida Di Grazia

Un cartellone ricco di artisti internazionali, proposte varie e trasversali e due appuntamenti ad ottobre. Si presenta così la stagione numero 75 dell'Istituzione Universitaria dei Concerti della Sapienza, al via il 15 ottobre con la grande polifonia profana italiana, nell'esecuzione integrale del Terzo Libro dei Madrigali di Carlo Gesualdo da Venosa, affidata ai francesi Les Arts Florissants diretto da Paul Agnew.

Il debutto della stagione pomeridiana avverrà il 19 ottobre, con l'integrale dei Concerti Brandeburghesi di Bach, sei capolavori proposti dall'Orchestra Barocca Zefiro diretta da Alfredo Bernardini. Nel campo della musica moderna e contemporanea spiccano due progetti speciali di rilievo: uno è l'esecuzione di Hyperion di Bruno Maderna, l'altro è la prima esecuzione romana di Stringeranno nei pugni una cometa, il Requiem laico di Silvia Colasanti, scritto come canto di congedo ai morti del terremoto del 2016 e come esortazione ai vivi. Per la prima volta si vedrà all'Aula Magna uno spettacolo di danza: Arcaico, azioni coreografiche per cinque danzatori, pianoforte, percussioni e canto, uno spettacolo che rievoca mondi arcaici.

Info e programma www.concertiiuc.it, 063610051

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

