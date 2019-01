Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaUn altro stupro nella Capitale. Una donna è stata aggredita e violentata lunedì nel sottopasso della stazione ferroviaria Ostiense a Roma. La vittima, romana di 50 anni, stava percorrendo lo scorso pomeriggio il sottopasso quando è stata avvicinata con una scusa da un ragazzo di 24 anni, cittadino della Costa d'Avorio, che l'ha prima bloccata con le spalle al muro e poi ha iniziato ad abusare di lei. Ad intervenire per primo in soccorso della donna un passante che coraggiosamente e con sangue freddo armato di spray urticante, è riuscito a farlo allontanare.La fuga però è durata pochissimo, perché sul luogo, allertati dalle urla della donna, è accorsa anche una pattuglia mista composta da militari dell'Esercito Italiano appartenenti al 5 reggimento Lancieri di Novara, impegnati nell'operazione Strade Sicure sotto il comando della Brigata Sassari e dai Carabinieri della Stazione Roma Garbatella, in servizio presso la stazione ferroviaria, che hanno bloccato e arrestato il giovane africano, risultato poi essere irregolare sul territorio nazionale, con precedenti e senza fissa dimora. L'uomo è stato prima portato presso la caserma dei Carabinieri di Roma Garbatella e poi condotto presso il carcere di Regina Coeli con l'accusa di violenza sessuale. La vittima, invece, dopo essere stata visitata dai sanitari dell'ospedale Cto Alesini, è stata dimessa con prognosi di 15 giorni per un forte stato di agitazione e un trauma ad un ginocchio.Quello di lunedì non è un caso isolato, già a gennaio in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario era emerso uno scenario inquietante, secondo cui a Roma sono aumentati i casi di violenze sessuali. Il Procuratore generale della Corte d'Appello di Roma Giovanni Salvi nella sua relazione aveva spiegato che i reati sessuali nella capitale avevano subito un incremento del 24%. Una percentuale che forse non rende bene l'idea del problema reale. Numeri alla mano nell'anno appena trascorso i procedimenti per i reati sessuali nelle sue varie forme sono stati 789, mentre nel 2017 erano stati 633. Ad aumentare anche le ipotesi di violenza sessuale di gruppo: salite da 11 a 19.riproduzione riservata ®