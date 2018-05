Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaTutor spenti in tutta Italia. Come dire che nessuno controlla elettronicamente la velocità dei veicoli che solcano l'asfalto delle Autostrade, anche se da metà luglio dovrebbero arrivare i nuovi dispositivi wi-fi. I sistemi di controllo della velocità, infatti, sono stati disattivati dopo la vertenza scattata il 10 aprile tra Autostrade per l'Italia e la Craft, l'azienda che ne rivendica i diritti sul brevetto. La corte d'Appello di Roma ha infatti respinto il ricorso di Aspi, che ne aveva chiesto la sospensione dell'esecutività in attesa di ricorrere in Cassazione, causando in pratica lo spegnimento dei Tutor. Entro metà luglio però questo sistema sarà rimpiazzato da nuovi dispositivi Wi-Fi che saranno in grado di registrare le targhe di tutte le macchine che transiteranno sotto i loro obiettivi. Le informazioni verranno poi inviate ad un portale che memorizzerà i dati e, in caso di irregolarità, parte la sanzione.Nel frattempo i dispositivi sono stati già spenti o sono in via di spegnimento. «Tutor fermi, etilometri in quantitativo ridotto per revisione. L'esercito della sicurezza - fa sapere Giordano Biserni (presidente dell'Asaps, Associazione Amici Polizia Stradale) - è sempre più disarmato. La sicurezza stradale non sembra interessi più a nessuno, mentre il numero dei lenzuoli bianchi sull'asfalto aumenta: 27 nell'utimo weekend».Da quanto sono stati installati, oltre 10 anni fa, i tutor hanno ridotto del 70% il numero dei morti negli incidenti stradali.riproduzione riservata ®