Ida Di Grazia

Su Discovery + sbarca dal 7 giugno Love Island Italia, il primo dating reality interattivo, fenomeno televisivo a livello mondiale e riadattato in più di 20 paesi. Alla conduzione per la prima volta Giulia De Lellis «Sono emozionata e onorata di essere qui in veste di presentatrice. L'ansia inizia a farsi sentire, non vedo l'ora che tutto inizi a prendere forma».

Lo show seguirà la vita di un gruppo di single che per quattro settimane soggiorneranno in una villa da sogno a Gran Canaria con la speranza di trovare l'anima gemella e aggiudicarsi, così, un premio in gettoni d'oro in un finale a sorpresa. Si può davvero trovare l'amore in tv?, secondo Giulia sì, sono la prova che può succedere. Per i consigli in questo esordio non ha dubbi: Maria De Filippi per me è un esempio, spero di essere come lei, calma controllata, non distaccata ma obiettiva. Mi ha sempre detto di rimanere me stessa, mi ha spronata a lasciare aperti i miei pensieri, a non snaturarmi mai ... Non mi farò problemi a dire la mia. De Lellis seguirà i concorrenti nel programma durante la prima puntata e rientrerà in villa, a sorpresa, nei momenti salienti dello show, oltre a celebrare la coppia vincitrice nella serata finale.

«Dopo Love Island la tv italiana non potrà fare a meno di Giulia De Lellis - dice Eugenio Bonacci di Fremantle - La seconda punta d'attacco del nostro format è Cosma (creator famoso per i suoi doppiaggi, tormentoni sul web ndr.), la terza è il cast, davvero contemporaneo. Cinque ragazzi e cinque ragazze si incontreranno per la prima volta, lunedì, e formeranno le prime coppie. Sarà il pubblico nell'ultima puntata a decidere chi vincerà. Ci saremo 24 ore su 24, ma abbiamo fatto un patto con i nostri concorrenti che è quello del massimo rispetto. La finale il 4 luglio». La colonna sonora di Love Island Italia, In un'ora, è firmata da Shade, l'hit maker (11 dischi di platino e 3 dischi d'oro), nel video Giulia Salemi.

L'intervista integrale a Giulia De Lellis su Leggo.it

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA