Ida Di Grazia

Sequestri stupefacenti ieri nella Capitale. Il primo in zona Trastevere: non è bastato nascondere e sigillare la marijuana insieme all'aglio per sfuggire ai servizi di controllo del territorio predisposti dal questore di Roma, Carmine Esposito.

Gli agenti della Polizia di Stato, diretti da Fabrizio Sullo, hanno infatti arrestato una nigeriana E.L. di 22 anni, incensurata. La donna è stata fermata perché aveva con sé un borsa piuttosto ingombrante e soprattutto sembrava essere particolarmente agitata. Durante il controllo gli agenti l'hanno trovata in possesso di due involucri trasparenti contenenti oltre 2 chili di marijuana. L'erba era perfettamente sigillata e ad ogni strato erano state piazzate delle fettine di aglio. Come se l'odore dell'aglio non fosse sufficiente, la parte esterna era impregnata di profumo femminile. E.L dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Sempre nel corso di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, i Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio hanno arrestato un 49enne romano, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazioni sono stati rinvenuti 150 grammi di hashish suddivisi in dosi, 15 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi e 5 mila euro in contanti. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Non è andata meglio, infine, ad un 41enne romano, arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato in via delle Canapiglie, a Torre Maura, durante un posto di controllo. Dagli accertamenti militari hanno trovato in auto poco più di un chilo di cocaina (1,1 chili per la precisione), e 1.700 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati mentre l'arrestato è stato portato e trattenuto in caserma, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

riproduzione riservata ®

Giovedì 23 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA