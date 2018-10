Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di Grazia«Sei nero, ora ti facciamo diventare bianco». Sono le terribili parole pronunciate da un gruppo di ragazzini nei confronti di un bimbo di 8 anni, figlio di un'italiana e un ivoriano, prima di ricoprirlo di schiuma bianca, dalla vita in su, con una bomboletta a spray. A raccontare la storia è stata la mamma del bimbo, che «per non avere problemi» ha deciso di non sporgere denuncia formale alle forze dell'ordine, accusando i ragazzi di razzismo più che di bullismo.Tutto è accaduto qualche giorno fa in un paese dell'hinterland barese, quando il bimbo, che stava raggiungendo il posto di lavoro della madre, ha visto dei ragazzi poco più grandi di lui, che conosceva, imbrattare con dello spray delle auto parcheggiate e ha provato a farli smettere. Ma quelli che credeva amici per tutta risposta gli si sono rivoltati contro inseguendolo, insultandolo e cospargendolo di spray. Il bimbo, che è nato in Italia esattamente come i suoi assalitori, è arrivato terrorizzato dalla mamma: «lo hanno rincorso dicendogli che bianco è meglio che nero. Era terrorizzato. Si è calmato dopo ore ha raccontato la madre - Non ho fatto nulla, ho un'attività professionale e devo tutelare me e mio figlio. Volevo fare una sensibilizzazione attraverso i social, ma sappiamo che cosa accade con insulti e parolacce. Ho lasciato stare, meglio una sensibilizzazione».La madre del bambino non ha dubbi che si sia trattato di un episodio a sfondo razziale, escludendo il semplice bullismo, ma non è la prima volta che il figlio viene preso di mira. È sempre la donna a raccontare di un altro episodio accaduto al figlio quando era in prima elementare. «Mio figlio ha i capelli molto ricci e questa sua particolarità induceva i suoi amichetti a tagliare i ciuffetti dei suoi capelli. Tornava a casa, spesso, con questi spazi vuoti in testa. Lui l'ha sempre preso come un gioco. Ma quando ho visto che la cosa diventava frequente, ne ho parlato con la maestra e la risposta che ho avuto è stata sconfortante: Ne ha tanti di capelli, gli ricresceranno». Il bambino non voleva più andare a scuola e la donna è stata costretta a fargli cambiare istituto.riproduzione riservata ®