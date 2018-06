Ida Di Grazia Se Russell Crowe è stato accolto a Roma con tutti gli onori

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaSe Russell Crowe è stato accolto a Roma con tutti gli onori per la proiezione al Colosseo de Il Gladiatore in concerto, la stessa cosa non si può dire dei centurioni de noantri. L'ordinanza comunale, dichiarata lo scorso anno legittima anche dal Tar, che vietava «qualsiasi attività che prevede la disponibilità di essere ritratto come soggetto di abbigliamento storico, in fotografie o filmati, dietro corrispettivo in denaro» sta per essere rafforzata dal nuovo regolamento della Polizia Locale. Secondo l'ultima bozza in circolazione, infatti, per i Centurioni ci sarà il divieto assoluto di presentarsi all'interno delle aree dei siti Unesco, a villa Borghese oltre che all'interno dei siti di interesse storico, artistico e monumentale.Il duello tra il Comune di Roma e gli abusivi, perché di questo si parla, dura da anni e sembra finalmente arrivato uno spiraglio di luce a favore della legalità. Nel nuovo regolamento sarà presente anche il Daspo urbano, così come previsto dai decreti sicurezza dell'ex ministro Marco Minniti, e l'articolo 15, in particolare, è proprio dedicato a loro (e ai salta fila) e prevede divieto di tornare sui luoghi dove si è consumata la trasgressione per 48 ore. Se si viene pizzicati all'interno delle aree sensibili si riceve una multa da 250 euro e in caso di recidiva il colpevole potrà essere segnalato al questore che potrà erogare un Daspo fino a 60 giorni.Niente più soldi in cambio di selfie, foto o video dunque, ma, come si dice, fatta la legge trovato l'inganno. Se il Centro storico è off limits i finti gladiatori hanno trovato il modo di invadere altre location, come ad esempio il Giardino degli Aranci. In una delle terrazze più belle di Roma, sono spuntati all'improvviso figuranti in abiti storici pronti a farsi immortalare in cambio di denaro. Armati di spada e sorriso d'ordinanza, vanno a caccia del turista di passaggio da accalappiare, rendendo la visita nella città eterna un po' meno piacevole. Ma attenzione: con il nuovo regolamento, che dovrebbe essere approvato entro l'estate, il rischio è di trovare questi personaggi ovunque, anche nei posti più impensati, anche dove la presenza di un centurione è decisamente fuori contesto.riproduzione riservata ®