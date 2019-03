Ida Di Grazia

Sabato finalmente live a Roma: con un post su Facebook Rancore annuncia con entusiasmo la tappa nella Capitale. Dopo i sold out di Torino, Firenze e Bologna Musica per Bambini (in tour) torna a casa. Rancore porta i suoi giocattoli sul palco dell'Atlantico trasformandolo in una cameretta dove i musicisti sono bambole di pezza con bottoni al posto degli occhi.

Tarek Iurcich, questo il suo vero nome, è nato a Roma, zona Tufello, nel 1989 da padre croato e madre egiziana e attraverso il suo modo unico di veicolare contenuti profondi e fuori dagli schemi, partecipando alle jam e alle gare di free style si è fatto largo fino a diventare Rancore. Il suo modo di fare musica ha una definizione estremamente originale: Hermetic Hip - Hop, termine direttamente coniato da lui l'obiettivo - ha spiegato - è quello di arrivare all'essenza delle cose, attraverso una ricerca che per certi versi può essere accostata alla matematica: rime che, al pari delle formule matematiche, siano in grado di spiegare la complessità del reale.

Musica per bambini oltre a dare il nome al tour è il secondo album solista, pubblicato la scorsa estate per Hermetic (la sua etichetta discografica) con distribuzione Artist First e racconta il viaggio di una vita, da più punti di vista e con infiniti significati, come sempre nel suo stile unico e inconfondibile. Anticipato dal singolo Underman, l'album è entrato direttamente al sesto posto nella classifica dei dischi più venduti in Italia e ha raggiunto i 10 milioni di streaming. Rancore, che abbiamo visto quest'anno calcare il palco dell'Ariston insieme a Daniele Silvestri è da anni considerato uno degli artisti più interessanti del panorama del rap italiano, capace di trovare la giusta alchimia tra rime, tecnica, fantasia e significati.

