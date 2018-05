Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida di GraziaSabato al calar della sera torna la Notte dei Musei, che illumina e apre le porte di oltre cinquanta spazi - tra musei civici e statali, università pubbliche e private, istituzioni italiane e straniere, altri siti espositivi e culturali - dalle 20 fino alle 2 di notte (ultimo ingresso ore 01). La manifestazione si svolgerà in contemporanea in trenta paesi europei, con un biglietto d'ingresso dal costo simbolico di 1 euro, o gratuito a seconda delle indicazioni. Una notte intera dedicata alla cultura dove c'è spazio anche per i bambini e le famiglie, tantissime le attività didattiche e i laboratori al museo Civico Di Zoologiao alla Fondazione Vigamus - Museo Del Videogioco. Apertura straordinaria con visite gratuite, anche per il Senato Della Repubblica (dalle 20 alle 24), e la Camera Dei Deputati (dalle 20 alle 02). Anche i musei statali, i complessi monumentali, le aree e i parchi archeologici MiBACT di Roma partecipano all'iniziativa con apertura serale di tre ore al costo simbolico a 1 euro (nella foto, Palazzo Braschi, Museo di Roma).La Notte dei Musei èsoprattutto social: utilizzando l'hashtag #NDMroma18 sui profili Facebook e Twitter si potranno condividere le immagini più rappresentative della serata, mentre su Instagram, chi vorrà, avrà la possibilità di partecipare al Contest che mette in palio tre biglietti per L'Ara Com'era, la visita immersiva e multisensoriale dell'Ara Pacis. Fino alla mezzanotte del 20 maggio basterà postare una foto con il tag del luogo dove è stata scattata e l'hashtag ufficiale della Notte dei musei per aderire. Le foto verranno poi pubblicate, lunedì 21 maggio, nella gallery della pagina Facebook della Notte dei Musei, pronte per essere votate.Per il programma aggiornato e l'elenco completo delle strutture aderenti: www.museiincomuneroma.itriproduzione riservata ®