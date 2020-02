Ida Di Grazia

Raimondo Todaro, star di Ballando con le Stelle, e Gigi Miseferi volto storico del Bagaglino vanno a nozze, nel senso che si sono fatti promotori di una iniziativa davvero speciale, a favore dell'associazione Sowed, collegata alla commedia Un letto per quattro. San Valentino 2020, in scena al teatro Manzoni fino a domenica.

«L'iniziativa prende avvio questa sera (oggi, ndr) - spiega Todaro - Si potrà lasciare qualsiasi cosa che abbia a che vedere con il matrimonio. Oggetti, abiti che verranno poi riacquistati con un'offerta simbolica e il ricavato sarà destinato a iniziative di inserimento sociale nel mondo del lavoro di donne con un passato difficile»

Le piace questa sua nuova vita teatrale?

«Mi trovo benissimo, il teatro mi dà tanta emozione, poi questa commedia permette di metterci del tuo, di improvvisare. Quando Sebastiano (Rizzo, il regista ndr) me la propose mi disse ti ci vedo bene. Recitare a teatro mi emoziona e in più regaliamo al pubblico due ore di risate in cui poter staccare la spina per un po'. Cosa posso chiedere di più?»

A breve però dovrà fermarsi, giusto?

«Eh sì, la prima settimana di marzo circa inizieremo le prove di Ballando e conoscerò la mia vip»

Stesso entusiasmo delle prime volte?

«Fortunatamente sì. Innanzitutto perché è un programma che amo e poi quando torno lì torno davvero a casa. Milly poi è molto brava, ogni anno riesce a spronarmi, perché anche se il programma è sempre quello cambiano le persone»

L'identikit della sua ballerina vip ideale?

«Mi accontento che si fidi di me e che mi ascolti ciecamente, al resto penso a tutto io. Fino ad ora sono sempre stato fortunato perché ho trovato persone che sono poi diventate amiche e che fanno tuttora parte della mia vita».

