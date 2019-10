Ida Di Grazia

Pieno di nomination agli Mtv Emas 2019 per Ariana Grande. Con oltre 165milioni di follower su Instagram la cantante che Forbes ha classificato tra le celebrità più pagate nel 2019, conquista ben sette nomination tra cui Best Artist e Best Video per la sua hit da 432 milioni di visualizzazioni solo su youtube Thank you, next, e per Best Song insieme a Shawn Mendes. Le candidature sono state annunciate ieri da MTV E per la prima volta nell'elenco compaiono Lil Nas X e Billie Eilish con sei nomination ciascuno e la star latino americana J Balvin con cinque nomination tra cui Best Artist. Solo quattro, si fa per dire, le designazioni per Lizzo e Taylor Swift, anche loro tra le altre per la categoria Best Artist. Spazio anche ai cantanti nostrani, per il Best Italian Act sono in nomination Coez, Elodie, Mahmood, Salmo Elettra Lamborghini. Quest'ultima, reduce dalla hit estiva Fanfare feat Guè Pequeno è stata selezionata direttamente dai fan grazie ad un contest realizzato attraverso le Instagram Stories del profilo di MTV Italia. Gli Mtv Emas 2019 si terranno domenica 3 novembre al Fibes, Centro Fiere e Congressi di Siviglia, in Spagna, e saranno trasmessi in diretta sul network globale di canali Mtv in oltre 180 paesi e territori, raggiungendo oltre mezzo miliardo di case in tutto il mondo. In Italia saranno in onda su Mtv (su Sky canale 130) con inizio alle ore 20.00 (Red Carpet Show) e alle 21.00 (Main Show) e in streaming su Now Tv. Le votazioni sono aperte fino alle 23.59 del 2 novembre su mtvema.com.

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA