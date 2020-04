Ida Di Grazia

Paola Di Benedetto è la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, la più lunga e la più complessa nella storia del reality a causa dell'emergenza coronavirus. Terminato lo scorso 8 aprile il GFVIP ha visto in finalissima l'ex madre natura contro Paolo Ciavarro.

Pensava di vincere?

«Arrivati a quel punto più che altro ci speravo, ma sarei stata comunque felice se avesse vinto Paolo»

Senza esitazione ha deciso di devolvere l'intero montepremi alla Protezione Civile, ci aveva già pensato?

«Quando ci hanno detto per la prima volta dell'emergenza coronavirus ho subito pensato sarebbe bello che il vincitore donasse tutto, ma non immaginavo minimamente che potessi essere io. Mi è venuto spontaneo».

Lei è l'unica donna che non ha litigato con Antonella Elia, come ha fatto?

«A dispetto di ogni pronostico e anche del mio, perché ero convinta di non andarci d'accordo. Lei con me è sempre stata protettiva, mi ha fatto da mamma».

Nelle prime settimane sembrava volesse nascondersi, poi è esplosa, cos'è successo?

«In realtà non mi sono mai tirata indietro, specialmente nelle prime puntate, il cast era così numeroso e le dinamiche così prevaricanti che non c'era molto spazio per altro».

Parliamo di Zequila, cos'è successo?

«All'inizio eravamo amici, è bastato un piccolo fraintendimento e sono uscite cose poco carine da entrambi i lati. Quello che mi ha più ferita è che dal nulla mi ha offesa dicendomi che non so fare nulla, che non valgo niente, che stavo al GF solo per le docce».

Lei ha partecipato anche all'Isola dei Famosi, che differenza ha trovato con Il GF?

«Sono due percorsi diversi, uno più fisico, l'altro più mentale, e poi ero più piccola. Sono passati più di due anni e sono molto cresciuta a livello umano. L'Isola con il senno di poi è stata una scelta troppo affrettata, avevo 23 anni, avrei forse dovuta farla più in là».

Rifarebbe l'Isola?

«Che domandona! No, tornassi indietro non la rifarei, ma pensandoci nemmeno dopo».

Parliamo d'amore, come va con Federico?

«Dopo la crisi è andata sempre meglio, perdersi ha paradossalmente confermato la voglia che avevamo di stare insieme a tutti i costi. Entrando nella casa inevitabilmente il nostro rapporto è stato messo nuovamente alla prova, invece siamo stati bravissimi a tutelare la nostra storia».

Prossimo step, matrimonio?

«No no (ride ndr) è ancora un po' presto. Però cominceremo a testare la convivenza».

Cosa vuole fare ora?

«Il mio obbiettivo è quello di continuare a lavorare in tv, anche se non ti nascondo che vorrei iniziare a studiare recitazione. Non sogno di fare l'attrice, ma penso che possa essere utile per il mio percorso. Cosa mi auguro on questo momento? Che dopo ogni momento di buio la luce arriva sempre, bisogna solo tenere duro».

