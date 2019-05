Ida Di Grazia

Nuovo venerdì nero per la capitale. Oggi stop di quattro ore dei mezzi pubblici dalle 8,30 alle 12,30 per l'adesione dell'Usb allo sciopero generale nazionale. A Roma la protesta riguarda la rete Atac e Roma Tpl per bus, tram, metro (A-B-C) e i servizi ferroviari suburbani e metropolitani integrati di Termini Centocelle, Roma Civita Castellana Viterbo e Roma Lido.

A rischio anche il servizio extraurbano di Cotral: saranno garantite tutte le corse fino alle 8.30 e dalle 12.31 in poi. Sarà assicurato il collegamento fra Roma Termini e l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. «Ormai da anni si legge nella nota - ogni rinnovo contrattuale, per colpa dei sindacati concertativi, porta a forti perdite salariali e al peggioramento delle condizioni di lavoro. Per questo USB, a livello nazionale, ha deciso di aprire con forza una vertenza che faccia sì che i lavoratori si riappropriano di quello che hanno perso».

Le motivazioni alla base dell'agitazione: «garantire il reale esercizio del diritto di sciopero e contro le continue interpretazioni restrittive operate dalla commissione nazionale di garanzia; per il rinnovo del Contratto nazionale di categoria scaduto da due anni; contro le privatizzazioni e per la nazionalizzazione delle imprese di trasporto, per la salute e sicurezza delle operazioni a tutela dei lavoratori e utenti, contro il sistema degli appalti indiscriminati, per la definizione di una reale politica dei trasporti in Italia e per l'avvio dei tavoli sulla riforma dei settori, per ottenere politiche contrattuali realmente nazionali, per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e per la piena occupazione e contro la precarietà».

Non solo trasporti, lo sciopero riguarderà anche uffici e scuole. Prevista infatti una manifestazione di protesta in piazza Montecitorio, dalle 9 alle 14 che riunirà più sigle della scuola: «Il disegno di legge del governo Lega-5Stellesull'Autonomia differenziata riferisce Piero Bernocchi, portavoce Cobas- porta a disastroso compimento la riforma costituzionale del Titolo V del 2001 (approvata dal governo dell'allora centrosinistra) e intende dare alle regioni la competenza esclusiva su diverse materie, tra cui, oltre alla Sanità, l'Istruzione».

riproduzione riservata ®

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA