Ida Di Grazia

Nuovo maxi sequestro ai danni dei Casamonica: conti correnti, gioielli, una polizza assicurativa di 500 mila euro e una cappella funeraria gentilizia edificata all'interno del cimitero di Ciampino. Ieri mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma, il cui valore supera il milione e mezzo di euro.

Contestualmente al sequestro, i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa sempre dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di due soggetti, entrambi operanti nel settore della compravendita di autovetture in zona Tor Vergata, ritenuti responsabili di intestazione fittizia di beni, per uno dei due con l'aggravante del metodo mafioso. Al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, avevano attribuito alle proprie società la proprietà di due autovetture, una Mercedes GLA ed una Volkswagen Golf, entrambe riconducibili a Salvatore Casamonica detto Do e Rosaria Casamonica, entrambi arrestati lo scorso 15 aprile nell'ambito dell'Operazione Gramigna bis in cui erano state disposte misure cautelari per 23 persone.

Da questa seconda fase dell'attività investigativa, che ha costituito il prosieguo dell'Operazione Gramigna, eseguita invece nel luglio 2018, ha consentito di ricostruire nuove condotte di usura, estorsione, intestazione fittizia di beni, cessione di sostanze stupefacenti, poste in essere sia da soggetti già arrestati nel luglio 2018 quasi tutti appartenenti alle famiglie sinti Casamonica, Spada e Di Silvio. Su twitter il ringraziamento della sindaca Virginia Raggi «Ringrazio i Carabinieri e la Dda di Roma per questa operazione con cui si dà un ulteriore duro colpo al clan #NonAbbassiamoLoSguardo #FuoriLaMafiaDaRoma», e quello del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: «Grazie al Gruppo dell'Arma dei Carabinieri di Frascati e alla Direzione Distrettuale Antimafia per la nuova operazione contro il clan dei Casamonica. Colpire le mafie nelle loro ricchezze rappresenta il modo più efficace per liberare Roma dalla criminalità organizzata».

riproduzione riservata ®

Giovedì 16 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA