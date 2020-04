Ida Di Grazia

Nicole Rossi e Jennifer Poni alias Le Collegiali, sono le vincitrici dell'ottava edizione di Pechino Express. Le stagioni dell'Oriente. La finale, prodotta da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia è stata la più seguita di tutte le edizioni del programma.

Siete state descritte rispettivamente la sognatrice e la romantica, vi riconoscete?

N.: «Io sono la sognatrice che non stacca mai i piedi da terra, sono molto cresciuta»

J: «Non mi piace essere definita»

Vi sentite cambiate da questa esperienza?

N.: «Prima di partire c'era una Nicole ansiosa che voleva essere più grande dell'età che aveva, sono tornata più libera»

J: «Indubbiamente. Sono tornata capendo davvero la bellezza di avere un posto da poter chiamare casa come la mia Bergamo»

In questi giorni state frequentando la scuola da remoto. Com'è vedervi in tv libere di abbracciarvi rispetto alla situazione attuale?

J: «Mi fa strano, ora l'idea di abbraccio è lontana, ma sono convinta che torneremo presto a farlo e a viaggiare. Appena è scoppiata la pandemia a Bergamo, sentivo un'ambulanza ogni mezz'ora e il suono delle campane era terribile, ora per fortuna la situazione sta migliorando»

Prossimo viaggio?

J: «Appena possibile vado da Nicole nei suoi posti del cuore»

N.: «La porto a Trastevere così le faccio vedere i pub seri e poi la porterei in Sardegna e a Londra»

Cosa volete fare da grandi?

J: «Vorrei vivere riuscendo a fare quello che mi piace, anche se ancora non so cosa implichi»

N.: «Per una volta vorrei essere pratica. Vorrei tornare a fare quello che ho sempre amato: il teatro. Poi vorrei riscoprire il cinema in maniera più professionale, io mi definisco la figlia d'arte di Tarantino, perché dà sfogo all'animo umano. Posso aggiungere un'altra cosa, anzi due?»

Certo

N: «Voglio dire alla nostra generazione di farsi avanti perché noi possiamo dare tanto e di non farsi sottovalutare, perché siamo perfettamente in grado di affrontare un viaggio del genere. E la seconda è un grande Vaffa, ti prego scrivilo, a tutti quelli che parlano male di Pechino. Mi ha regalato grandi emozioni anche stando sul divano, è un'esperienza incredibile e solo chi lo vive può capire».

