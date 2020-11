Ida Di Grazia

Nel Lazio i contagi volano con ritmi preoccupanti. E Roma, ovviamente, è la città più colpita dall'ondata del coronavirus. A partire proprio dalla sua prima cittadina. Da ieri sera, infatti, Virginia Raggi è in isolamento domiciliare. La sindaca è risultata positiva al Covid-19. Lo rende noto sulla sua pagina Facebook la stessa sindaca Raggi che scrive: «Ho effettuato il tampone e sono risultata positiva. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo - spiega in un post -. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre».

In serata la Raggi aveva fatto sapere di essere entrata in contatto, la scorsa settimana, con una persona risultata positiva al Coronavirus e di aver seguito la profilassi della Asl. Ora dovrà ripetere, tra 10 giorni, i test per accertare la sua effettiva guarigione.

Come detto, continuano a crescere i contagi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore si registrano 2.432 casi positivi (+223) su oltre 26 mila tamponi (+1.131), 34 i decessi (+13) e 144 i guariti (-98). Nella regione il valore Rt è in calo a 1.29. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato nel bollettino al termine della consueta videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nel report si sottolinea inoltre che il rapporto tra i positivi e i tamponi è al 9%. A Roma i casi sono 1.247, mentre nelle province si registrano 706 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24h. «Aldilà dei colori delle fasce ha commentato D'Amato - quello che conta è mantenere alta l'attenzione e raffreddare la curva. È ancora una fase tutta in salita e sarà lunga».

