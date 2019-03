Ida Di Grazia

Nata e cresciuta a Roma, Barberini - pseudonimo di Barbara Bigi - suonerà questa sera sul palco dell'Auditorium. A darle voce e spazio è Retape Lab, rassegna nata e pensata come vetrina dedicata agli artisti lontani dal circuito mainstream. La cantautrice romana sarà accompagnata sul palco da Filippo Dr Panìco (chitarra e voce) e Marco Mirk (batteria, glockenspiel e samples) e proporrà un'anteprima del nuovo disco (che uscirà dopo l'estate) e i brani dell'album d'esordio omonimo uscito lo scorso anno. Tra atmosfere lo-fi, riverberi e il suo dream-pop in italiano, quasi sussurrato, le canzoni di Barberini ci raccontano di cinema, di uomini e tecnologia; ma anche di astronavi, superpoteri e realtà parallele. Il concerto sarà anticipato dall'uscita di un videoclip del brano Le Balene che si interroga con ironia sui rapporti di coppia ai nostri giorni, dalle aspettative verso l'altro alla caccia costante di un rapporto ideale. La regia del video è curata da Daniele Martinis, l'attrice è Annabella Aurora Calabrese.

Teatro Studio Borgna, Auditorium Parco della Musica di Roma via P. de Coubertin 30, ore 21, 8 euro.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA