Mille artisti nazionali e internazionali, oltre trecento spettacoli da domani al 14 dicembre.

È BiennaleMArteLive 2019, un'ondata di eventi e cultura che coinvolgerà Roma, Civitavecchia, Latina, Aprilia e diversi borghi - Roviano, Tolfa, Arsoli, Trevignano Romano, Cerveteri, Ladispoli, Cassino, Proceno, Corvaro, Antrodoco, Manziana - che ospiteranno i migliori artisti emergenti in 16 diverse categorie - musica, teatro, danza, pittura, fotografia, cinema, videoarte, letteratura, circo contemporaneo, artigianato, scultura, illustrazione e grafica, street art, moda, videoclip e dj - attraverso l'organizzazione di eventi e un concorso che mette in palio oltre 150 premi. La Biennale, si dividerà in due fasi, la prima con Lo spettacolo totale, evento multiartistico in cui oltre 450 artisti si esibiranno al Planet Live Club (via del Commercio 36 da oggi a giovedì). Si partirà con il cantautore livornese Bobo Rondelli, poi Giorgio Canali e i Rosso Fuoco, Økapi, Stuart Braithwaite (foto)leader dei Mogwai e Carmelo Pipitone voce e chitarra di Marta sui Tubi. La seconda parte, invece, inizierà venerdì e fino al 14 rappresenterà l'esplosione del format su scala cittadina e regionale, con decine di eventi off che avvengono contemporaneamente raggruppati in 18 progetti speciali. Il 6 dicembre nella lunga notte de La Tempesta su Marte, al Largo Venue ci saranno Tre Allegri Ragazzi Morti che quest'anno compiranno 25 anni di onorata carriera. Tra i nomi internazionali spicca tra gli altri Daddy G, il dj dei Massive Attack.

