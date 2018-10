Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di Grazia«La situazione dei cimiteri capitolini si colloca tra degrado e scarsi interventi da parte dell'Amministrazione comunale, per lo sconcerto dei cittadini che si recano a trovare i propri cari». A lanciare l'allarme la scorsa settimana è stato Francesco Figliomeni, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e Vice Presidente dell'Assemblea capitolina, che ha richiesto una convocazione della Commissione Trasparenza dedicata al degrado dei cimiteri della città e che si è tenuta ieri.Un vero e proprio grido d'allarme che non arriva all'improvviso, ma nasce da una situazione che i cittadini romani conoscono benissimo e che ormai è preoccupante sotto tutti i punti di vista, dalla scarsa sicurezza alla mancata pulizia e decoro, dal verde incolto cresciuto a dismisura ai ripetuti furti. «C'è una schedatura storico-artistica per ben 9.000 opere di pregio all'interno del Verano. È grazie alla nostra competenza - hanno spiegato gli uffici della Sovrintendenza capitolina rispondendo in commissione Trasparenza - che sappiamo quanti clipei (ritratti iscritti in un cerchio) di Filippo Severati (pittore italiano, inventore della pittura a smalto su lava conosciuto anche con lo pseudonimo de il pittore del Verano ) sono stati rubati. Erano circa 180, ne sono stati trafugati un buon numero, ma non ho qui con me il dato preciso». Parlare d'emergenza, dunque, non è poi così lontano dalla realtà. Ma non sono solo le opere d'arte a finire nel mirino dei malintenzionati e non solo al cimitero del Verano, l'incuria e il degrado c'è anche in quello di Prima Porta o di Laurentina.Il mese scorso dalle pagine di Leggo anche l'attore romano Enrico Montesano aveva denunciato il furto e la profanazione della tomba della madre: «Era un libro di marmo bello spesso, fatto fare da mio padre con un pensiero come fosse stato scritto da noi, avevamo 8 anni io e 5 mio fratello. Il libro è stato poggiato per 65 anni e a nessuno era venuta voglia di trafugarlo per farne mercato, la soglia del degrado e del bisogno non si era abbassata a tanto. Vuol dire che oggi la situazione è al limite. Che siamo al peggio del peggio e invece di maggiori attenzioni e sorveglianza come rimedio c'è l'incuria, l'indifferenza e il menefreghismo».riproduzione riservata ®