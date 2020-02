Ida Di Grazia

«La musica non si ferma, e neanche noi!» Francesca Michielin sfida' il Coronavirus e trasferisce il suo concerto previsto per questa sera al Serraglio di Milano su Facebook. «Non potremo essere fisicamente insieme, è vero, per questo ho pensato di preparare qualcosa di speciale». Con questo post su Facebook Francesca Michielin che ha compiuto 25 anni lo scorso martedì - ha annunciato l'annullamento della data milanese dell'Urban Orchestral Set, ma anche una grande sorpresa per consolare i suoi fan: dalle 21 sarà possibile vedere - tramite la sua pagina Fb - il live. Voce, pianoforte, quintetto d'archi e percussioni per il set prodotto da Vivo Concerti in cui Francesca sarà accompagnata live anche dai Coma_Cose, il duo milanese firmato da Fausto Lama e Francesca, in arte California.

Durante la diretta streaming dell'Urban Orchestral Set sarà possibile ascoltare per la prima volta il brano Riserva Naturale, featuring con i Coma_Cose, disponibile poi dalla mezzanotte su tutte le piattaforme digitali. L'annuncio è stato accolto molto bene dai suoi fan, c'è chi ha scritto sulle sue pagine social «Cara Francy, sei un genio! Sei riuscita a far sì che il concerto si tenesse ugualmente però, come si dice nel calcio, a porte chiuse» e chi ha sottolineato «Come rimediare e trasmettere un bellissimo messaggio: la musica abbatte ogni barriera, ogni problema e spesso è la miglior medicina. Il regalo lo hai fatto tu a noi». Lo show faceva parte di un ciclo di serate-evento nei locali milanesi, pensato per avvicinare il pubblico al nuovo progetto discografico dell'artista. Il 13 marzo uscirà il nuovo album Feat (Sony Music), undici tracce con altrettanti featuring frutto delle collaborazioni della giovane cantautrice con i nomi più importanti del panorama musicale attuale.

«Questo progetto ha raccontato in una recente intervista la cantautrice di Bassano del Grappa - è stato un lavoro impegnativo ed ambizioso, fatto di incontri e paralleli, tesi a creare qualcosa che non avevo mai fatto prima, una storia di contrasto e unione, tra quei due mondi, Natura e Urban, che mi lasciano da sempre divisa e in bilico ma che mai come oggi mi appartengono. Il confronto è il mio Stato di Natura». Feat è stato già anticipato dal singolo Cheyenne pubblicato lo scorso novembre.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 05:01

