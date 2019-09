Ida Di Grazia

L'Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci vola per otto settimane a Parigi, destinazione il Museo Louvre, mentre a Roma (Scuderie del Quirinale) arriva Raffaello Sanzio.

Il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Dario Franceschini, e il suo omologo transalpino, Franck Riester, hanno infatti siglato ieri a Parigi un Memorandum di partenariato tra le due nazioni per il prestito delle opere di Leonardo al Louvre che si terrà da ottobre 2019 a febbraio (nell'anno in cui ricorrono i 500 anni dalla morte) e di quelle di Raffaello alle Scuderie del Quirinale nel 2020, annus mirabilis dedicato al maestro di Urbino. «Un'occasione straordinaria- ha dichiarato il ministro Franceschini - Leonardo e Raffaello verranno ricordati al livello europeo, oltre che mondiale, con due grandi mostre. È una dimostrazione di qualcosa che non è solo nazionale ma è globale. Oggi più che mai è fondamentale che la cultura sia al centro delle politiche europee, sia perché è un veicolo per costruire cittadinanza comune sia perché è una grande opportunità di crescita economica».

Le opere del Memorandum prestate dall'Italia sono sette tra cui l'Uomo Vitruviano, ma complessivamente sono 23 quelle che verranno dai diversi musei italiani. Ma anche il museo parigino invierà opere di grande pregio in Italia, come il celebre ritratto di Baldassarre Castiglione, tra i quadri più celebri di Raffaello. Anche l'omologo di Franceschini, Franck Riester, plaude alla firma «È una cosa formidabile che in Europa si possa mettere in comune il nostro patrimonio a beneficio di un massimo di persone».

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

