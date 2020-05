Ida Di Grazia

L'apertura degli esercizi commerciali, la possibilità di rivedere gli amici e di spostarsi all'interno della propria regione senza l'autocertificazione segna ufficialmente l'inizio della Fase 2. Da oggi si torna ad una semi normalità negata per mesi ma che non ci deve far abbassare la guardia. «In questo momento è molto importante continuare a mantenere il distanziamento fisico per limitare al massimo il rischio di contagio.

È per questo che abbiamo pensato di disegnare queste scritte droplet, con vernici atossiche, che ricordano la distanza da tenere in modo semplice ed efficace». Con un messaggio su Facebook pubblicato ieri la Sindaca Virginia Raggi ha annunciato l'avvio della nuova segnaletica che presto troveremo in tutte le strade di Roma. «Possiamo essere vicini anche rispettando le distanze», scrive la Raggi e per questo sono state mostrate via social i primi due esempi delle nuove grafiche che stanno realizzando in città per far rispettare le distanze di sicurezza. La prima si trova davanti all'ufficio centrale dell'Anagrafe in via Petroselli, la seconda nel mercato di via cola di Rienzo, nel quartiere Prati. «Stiamo cercando di rendere questa Fase 2' più facile da affrontare per tutti i cittadini. Sono certa conclude la sindaca - che i romani continueranno a comportarsi con responsabilità, come hanno già fatto nella prima fase dell'emergenza. In questo momento di ripartenza #NonAbbassiamoLaGuardia per non vanificare tutti gli sforzi compiuti».

Sulla nuova segnaletica oltre ad essere presente lo stemma di Roma Capita, campeggia la scritta possiamo essere vicini anche rispettando le distanze e per chi fosse interessato ad approfondire potrà trovare tutti i provvedimenti e le iniziative adottate nella capitale per la ripartenza online sul sito RomaAiutaRoma.

