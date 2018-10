Ida Di Grazia Invasione di topi nell'asilo asilo nido Giamburrasca del XIII Municipio,

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ida Di GraziaInvasione di topi nell'asilo asilo nido Giamburrasca del XIII Municipio, quartiere Montespaccato. Tutto è iniziato il 3 ottobre, dentro la scuola si insedia una colonia di topi, scatta l'allarme, la scuola viene chiusa per tutto il week end in modo da poter procedere alla derattizzazione. Il lunedì successivo la situazione sembra essere tornata alla normalità, i bambini possono rientrare in classe, emergenza terminata.Il martedì, però, all'ora di pranzo le maestre sono costrette a richiamare i genitori, in cucina e nelle aule sono stati ritrovati degli escrementi di topo, i bambini non possono assolutamente restare. La scuola chiude ancora, ma un avviso annuncia che il lunedì successivo siamo arrivati così al 15 ottobre la scuola può riaprire le porte a partire dalle 10.30. Orario piuttosto scomodo per tutti quei genitori che sono costretti a prendere un permesso di lavoro per poter portare i piccoli all'asilo. Ma per i figli questo ed altro, peccato però che i cancelli dell'istituto Giamburrasca restano chiusi, nella scuola i topi non son mai andati via.Una storia che ha quasi del grottesco e che è stata portata alla luce grazie alla denuncia di una mamma ai microfoni di Radio Cusano Campus, nella trasmissione Cosa succede in città, condotta da Emanuela Valente. Abbiamo contattato anche noi la signora Beatrice, mamma di un bimbo di due anni, per farci raccontare in prima persona il disagio di tanti genitori che si ritrovano con i bimbi di 2 3 anni dislocati in altri istituti.«È dal 3 ottobre che siamo in questa situazione Spiega la sig.ra Beatrice - Un'odissea che sembra non avere fine. Addirittura sono stati trovati escrementi di topo sulla grattugia del formaggio in cucina». A quanto pare il problema è di tipo strutturale, nell'edificio ci sono dei buchi dai cui entrano i ratti. Per non far perdere ulteriori giorni di scuola i bambini sono stati dislocati in altri istituti ma molti non sono attrezzati, altri sono troppo lontani. «C'è chi è dovuto addirittura accompagnare i figli in zona San Pietro spiega la signora Beatrice per noi che abitiamo a Montespaccato è un vero e proprio viaggio. Chiediamo al Comune e al Municipio che venga trovata una valida soluzione che tenga conto delle esigenze dei bambini e vogliamo, inoltre, conoscere le tempistiche di rientro al Nido Giamburrasca. Abbiamo inviato anche una lettera da parte di tutti i genitori alla sindaca Raggi, speriamo di ricevere presto una risposta».