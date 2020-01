Ida Di Grazia

Il tira e molla tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini è finito nel peggiore dei modi. La rottura lo scorso mese della coppia nata sotto le telecamere dello show comico Colorado potrebbe essere stata dovuta a un tradimento. E questa volta non si tratta solo di voci di corridoio ma di accuse ben precise da parte di Vanya Stone, una tatuatrice romana di 30 anni che racconta sui suoi social il presunto tradimento con il comico toscano con tanto di foto. La Stone sostiene di essere stata esclusa dal cast del programma La Pupa e il Secchione partito ieri sera proprio a causa della relazione segreta con Ruffini: «Mi avevano mandato il precontratto scrive la tatuatrice dagli occhi di ghiaccio - ma all'ultimo qualcosa è cambiato. Chissà perché. Forse qualcuno aveva la coda di paglia e temeva che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana Del Bufalo. Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sput**nassi».

La giovane showgirl ha però tenuto a precisare di essere stata ingannata perché, sempre secondo quanto scritto sulle storie di Instagram, poi rimosse, lui le avrebbe detto di essere single all'epoca della loro storia. Una bufera in piena regola che però chiarisce meglio le parole che Diana De Bufalo aveva scritto solo qualche mese fa: «A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! È poco? Non direi proprio! Donne, lo sapete di avere il sesto senso... ascoltatelo. Ogni pagliaccio torna nel suo circo. Ogni regina torna nel suo trono».

Dopo 4 anni d'amore e di alti e bassi, la love story tra l'ex concorrente di Amici e Ruffini sembra ormai completamente archiviata. Ospite a Verissimo, Ruffini aveva speso parole piene d'affetto per la sua ex compagna: «Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male. L'ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa». L'attrice, che aveva postato su Instagram una foto con gli occhi gonfi di pianto, aveva detto di aver provato di tutto per salvare la storia, ma purtroppo le cose non sono andate come speravano. Non tutto il male viene per nuocere però, perché mentre Ruffini ha una brutta gatta da pelare, Diana potrebbe aver ritrovato una nuova serenità tra le braccia di Edoardo Tavassi, fratello dell'ex concorrente del Grande Fratello Guendalina.

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

