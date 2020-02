Ida Di Grazia

Il re del freestyle è tornato: Ensi arriva domani con il Clash Again Tour che prende il titolo dall'ultimo album. Ensi ha voluto festeggiare sui social il primo anniversario: «Clash compie un anno! - si legge nel post Instagram - Volevo ringraziare tutti gli amici coinvolti nel disco e tutti voi che vi sentite rappresentati e mi portate in alto. Per celebrare a dovere fuori a sorpresa sul mio canale YouTube il video di Thema Turbodiesel con immagini del live tour».

Clash è un album denso, un conflitto, quello che Ensi combatte con sé stesso e i propri pensieri, ma anche quello che vive con una parte della scena del rap italiano, che si allontana troppo dalla sua visione artista e personale. Ensi è un fuoriclasse, non sarà mai mainstream come i suoi colleghi ma è uno dei più apprezzati della scena rap. Le sue barre' affilate lo hanno reso riconoscibile e unico, il suo talento è emerso fin dagli esordi - comincia la sua carriera nel 1999, ma la svolta avviene nel 2003, quando con il fratello Raige (anche lui talento musicale) e l'amico Rayden fonda iOneMic. In quello stesso anno partecipa alla gara di freestyle nazionale TecnichePerfette - arrivando secondo contro Mondo Marcio - che lo hanno fatto emergere e vincere la storica trasmissione Mtv Spit e un Mtv Hip Hop Award. Nei suoi testi Ensi ci tiene a sottolineare che il rap sia il suo ambiente naturale, come nel brano Mutombo, in cui dice: «socio chiedere a me se c'ho delle barre è come chiedere a Jordan se ha delle scarpe». Clash è un album che rappresenta i due mondi e le due anime di Ensi: da un lato il freestyle che l'ha sempre caratterizzato, dall'altra una dimensione più lirica e personale che adesso emerge grazie alla sua maturità artistica, cresciuta in un percorso graduale ad ogni album. Ma soprattutto è un album che lui rivendica anche nelle sue canzoni

«Ho scritto il disco rap dell'anno bro ed è solo gennaio ... Sono fuoco, sopra questo palco Lo sanno tutti sono di TO, di TO, col sangue meridiò come sempre ho la magia sopra i 4/4 ... Ti chiedi ancora chi è il più real, ce l'hai davanti»

riproduzione riservata ®

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA