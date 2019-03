Ida Di Grazia

Il grande pubblico li ha conosciuti come super giudici di Strafactor insieme a Elio e Pupo durante X Factor, ma la Dark Polo Gang è uno dei collettivi trap della scena italiana più apprezzati degli ultimi anni. DPG, romani, arrivano anche nella Capitale con il loro Trap Lovers Tour. I pischelletti dark, così la band chiama i suoi fan, potranno divertirsi e ballare a suon di trap con i loro successi più importanti.

Il trio ha da poco pubblicato il nuovo singolo Gang Shit feat. Capo Plaza, che ha superato i sei milioni di streaming su Spotify, manifesto della Gang che unisce il caratteristico linguaggio disruptive, cioè dirompente e senza filtri del trio, al flow inconfondibile di Capo Plaza, il tutto prodotto da Sick Luke e AVA. Il brano segue il successo di Cambiare Adesso, disco di platino che ad oggi conta 33 milioni di stream su Spotify. Il tour prende il nome dall'album Trap Lovers, pubblicato a settembre scorso (il primo con una major, Virgin / Universal). I componenti del gruppo nato nel 2004 si conoscono fin dall'infanzia: Dark Wayne/Wayne Santana (Umberto Violo), Tony Effe (Nicolò Rapisarda), Dark Pyrex/Prynce Pyrex (Dylan Thomas Cerulli). Cresciuti tra Campo de' Fiori, Trastevere e Monti, i componenti di DPG sono famosi per aver raggiunto il successo senza l'appoggio di una major, producendo tracce musicali e video-clip in maniera autonoma. Sotto una velata autoironia, il focus dei testi tratta temi come soldi, donne, successo, senza però risparmiare critiche al rap moderno, definito ormai accessibile a tutti, alla globalizzazione e alla necessità di adattarsi alle sue regole.

