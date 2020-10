Ida Di Grazia

I giochi sono fatti. Da giovedì 29 ottobre, su Sky e NOW TV, iniziano i Live di X Factor 2020. Dopo le sei puntate di selezioni, lo show prodotto da Fremantle torna in onda completamente rivoluzionato. Dei giudici già sappiamo tutto: Mika guiderà gli Over, Manuel Agnelli i Gruppi, Emma Marrone gli Under Uomini e Hell Raton le Under Donne. La prima novità la scopriremo in diretta, perché sarà una puntata esclusivamente fatta di inediti. Nils Hartmann, dir. produzioni originali di Sky Italia, ha spiegato in conferenza il perchè di questa scelta: «abbiamo i concorrenti più forti di sempre e questa volontà di raccontarsi ci ha portato a ad avere molti più inediti di qualità». I 12 brani originali saranno subito disponibili da venerdì 30 ottobre, nell'album X Factor mixtape 2020. Per rispettare le normative Covid nello studio della Sky Wifi Arena (si svolgerà qui anche la finalissima) non ci sarà il pubblico ma dei figuranti e dovremo dire addio anche al loft: «i ragazzi vivono già nei residence ha spiegato Eliana Guerra, curatrice di X Factor per Fremantle - Il daytime quindi cambia, saranno loro a raccontare direttamente la propria esperienza attraverso i propri smartphone». L'ExtraFactor è stato sostituito dall'Hot Factor con Daniela Collu che guiderà i commenti a caldo un secondo dopo la fine dello show di prima serata. Tra i giudici c'è competizione e armonia allo stesso tempo e Mika racchiude il pensiero di tutti: «Siamo in una gara, questo è il momento in cui dobbiamo difendere i nostri e le nostre scelte. Cambia tutto, però devo dire che siamo molto coscienti, non mettiamo in gara il nostro ego. Se litigheremo sarà solo per la musica e non di altre stron**te». Niente paura le cover ci saranno eccome. Guest star della prima puntata Ghali che presenterà Barcellona, brano estratto dal suo nuovo album multiplatino DNA.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA