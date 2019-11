Ida Di Grazia

Giacche di pelle, fiumi di brillantina e una colonna sonora da urlo. La Grease mania è pronta ad invadere la Capitale con Grease Il Musical. Ritroveremo i personaggi più amati, Danny Zuko che ha il volto di Simone Sassudelli, che ha tempraneamente lasciato la sua carriera a Los Angeles pur di interpretare il ruolo che fu di John Travolta; nel ruolo di Sandy, Francesca Ciavaglia, 23 anni, al suo debutto da protagonista. Insieme a loro, l'esplosivo Kenickie, Giorgio Camandona e la ribelle Rizzo interpretata da Eleonora Lombardo.

La trama è quella classica, il cattivo ragazzo che si innamora della brava ragazza, in mezzo però c'è tutta la storia di uno dei film più leggendari nella storia del cinema che nel 2018 ha celebrato i 40 anni. Prodotto dalla Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, Grease Il Musical continua a far sognare chi ormai conosce a memoria ogni battuta e allo stesso tempo coinvolge nuove generazioni di spettatori. Sarà davvero difficile stare seduti durante lo spettacolo, tra la nostalgia del mondo perfetto degli anni Cinquanta, e le indimenticabili canzoni, da Summer Nights a You're the One That I Want o We Go Together, senza tralasciare le irresistibili coreografie. Dal debutto italiano a teatro, ventidue anni fa, a oggi, lo spettacolo si è rinnovato, ma ha sempre mantenuto gli ingredienti di successo. I veri protagonisti di Grease sono il rock n' roll e le atmosfere da fast food, pigiama party, i giubbotti di pelle e le gonne a ruota, il ciuffo alla Elvis e la brillantina: simboli intramontabili di una generazione.

Teatro Olimpico, piazza G. da Fabriano 17, da oggi all'1/12, bigl da 28 a 47 euro

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

