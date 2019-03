Ida Di Grazia

Franco126 arriva all'Atlantico Live giovedì con Stanza singola tour. Nome d'arte di Federico Bertollini, il cantautore trasteverino torna a casa dal suo pubblico che lo ringrazia con un spld out. Il numero 126 si riferisce ai gradini della scalinata di viale Glorioso a Trastevere, dove è cresciuto con la storica crew di trap Love Gang 126 di cui fa parte anche Carl Brave. E dopo il successo di Polaroid - disco di platino nel 2018 e nel 2017 disco dell'anno secondo Rolling Stone - in collaborazione proprio con Carl Brave, Franco 126 ha deciso di camminare da solo. Il tour prende il nome dal suo disco d'esordio da solista pubblicato a gennaio e anticipato dai brani Frigobar e Ieri l'altro (dedicato a un altro compagno della 126, prematuramente scomparso) prodotto da Stefano Ceri braccio destro di Frah Quintale e Coez e con Giorgio Poi (che ha suonato le chitarre in alcuni brani).

«Durante l'ultimo anno e il tour di Polaroid - ha dichiarato di recente Franco 126 - ho iniziato ad allontanarmi dal background principalmente rap e hip hop che mi appartiene e ho approfondito gli ascolti del cantautorato italiano, vecchio e nuovo». «La scrittura di Stanza Singola è andata con molta naturalezza in quella direzione - ha continuato l'artista - mantenendo una componente rap che si è via via intrecciata con quella della canzone italiana, prendendone le strutture, le tematiche e il linguaggio. Ho deciso di rinnovarmi, ho abbandonato l'auto-tune e l'uso sfrenato di immagini che contraddistingue Polaroid, adottando uno stile più narrativo e meno incentrato su Roma. Volevo fare un disco non strettamente legato al presente, più senza tempo. Spero di esserci riuscito». Quelle di Stanza singola sono canzoni intimiste, che riecheggiano il sound anni Settanta e Ottanta, come nella title track unico featuring del disco con Tommaso Paradiso, risultato di un'evoluzione stilistica sia nella scrittura dei testi, sia nel concepimento sonoro dei brani. Oltre alle dieci tracce che compongono l'album, ci saranno anche brani tratti da Polaroid e alcuni riarrangiamenti. Il tour partito il primo marzo a Parma, terminerà il 27 aprile al Duel Beat di Pozzuoli.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA