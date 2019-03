Ida Di Grazia

Essere qui Tour - Exit Edition 2019 arriva questa sera a Roma. Emma Marrone conclude nella capitale la sua tournée nei principali palazzetti dello sport d'Italia, nove in tutto, con i suoi grandi successi e i brani estratti dal suo ultimo album di inediti Essere qui uscito lo scorso anno.

«Ho sentito il bisogno di raccontare delle storie - ha detto Emma a proposito del suo ultimo album - raccontare di me e di farlo soprattutto a modo mio, ma tremendamente vero».

È una Emma diversa quella sul palco, più matura, lontana dall'immagine timida, ma grintosa dei tempi di Amici. Un'evoluzione che le ha permesso di poter esprimere tutta la sua crescita e che il pubblico, a cui l'artista salentina si dedica completamente, potrà ritrovare sul palco. Perché è durante i live che esce la sua vera natura, quella tanto amata dai fan, un po' meno dai suoi detrattori, come ad esempio un consigliere comunale della Lega che l'ha invitata ad aprire le cosce poiché lei chiedeva di aprire i porti. Ogni canzone è un messaggio , uno schiaffo in faccia a chi cerca nella vita reale di buttarti giù, e un supporto in particolare al mondo delle donne. Tra cambi d'abito a vista, corti, sexy e strabilianti, e un palco tutto da scoprire Emma canterà tutti i suoi successi e le canzoni tratte dell'ultimo album. Oltre due ore e mezzo di spettacolo puro: da Sarò libera a Amami, da L'Isola a l'amore non mi basta. Attesissimo e liberatorio il momento ma che palle di Mondiale, diventata anche una divertente gif nelle storie di Instagram. E naturalmente, Love Is Madness, dei Thirty Seconds to Mars realizzato in collaborazione con Emma, che non solo ha interpretato il brano, ma ha anche scritto la versione italiana del testo originariamente composto da Halsey. Il brano pubblicato lo scorso venerdì è da oggi in radio.

